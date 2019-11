Napoli, multe notificate: Allan furibondo. Domani incontro con De Laurentiis

Sono state recapitate ai giocatori del Napoli le richieste di risarcimento decise da De Laurentiis. Allan ed Insigne i più furiosi

Nella giornata di ieri, prima del match contro il Liverpool, sono state recapitate a tutti e 24 i componenti della rosa le richieste di multe avanzate dal presidente De Laurentiis. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’unico non sanzionato è stato Malcuit che era infortunato e quindi non ha potuto partecipare all’ammutinamento della sera del 5 novembre.

I giocatori hanno appreso la cosa nel ritiro a Liverpool e non ha certamente contribuito a rasserenare l’ambiente. Tra il più arrabbiati Allan, al quale è stata notificata una multa pari al 50% lordo del suo stipendio mensile. Il centrocampista brasiliano, che è stato evidentemente individuato come uno dei capi della rivolta, sarà chiamato a dover rinunciare a qualcosa come 250mila euro.

L’unico giocatore a ricevere personalmente la raccomandata è stato Lorenzo Insigne che, a casa poiché fermato da un infortunio ad un braccio, dovrà eventualmente rinunciare a 350mila euro (anche per lui multa del 50% lordo dello stipendio mensile).