Napoli, occasioni Paredes e Wijnaldum: ottimi i rapporti col PSG. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli: l’arrivo al PSG di Ndombele potrebbe liberare sia Paredes che Wijnaldum. Gli azzurri ci pensano

Il Napoli pensa in grande sia per questa finestra di calciomercato che per la prossima. E i nomi importanti arrivano dalla Francia, più precisamente dal PSG. I parigini sono infatti vicini all’acquisto di Ndombele, elemento che potrebbe togliere spazio sia a Paredes che a Wijnaldum. Ed è proprio su questi due calciatori che gli azzurri si sarebbero fiondati.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rapporti tra De Laurentiis e il presidente del PSG Al-Khelaifi sono ottimi e l’arrivo di uno dei mediani potrebbe essere facilitato proprio dal loro legame.