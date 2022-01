Napoli, Olivera: «Ho sentito dell'interesse degli azzurri, sono solo voci...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’obiettivo del Napoli Mathias Olivera ha parlato dell’interesse degli azzurri nei suoi confronti

Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe che piace tantissimo al Napoli, ai microfoni dell’emettente uruguaiana Sport 890 ha parlato dell’interesse degli azzurri nei suoi confronti.

LE PAROLE – «Sento di essere nel mio momento migliore, sono in fiducia e provo a divertirmi lottando senza mai arrendermi. Le voci sul Napoli? Sono tranquillo e concentrato sul Getafe. Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata, si, e sebbene certe cose facciano piacere per me restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti per il Getafe e per l’Uruguay. Continuo a lavorare con umiltà».