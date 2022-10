Napoli, Olivera: «Voglio crescere ancora. Roma? Mi aspetto questo»

Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha parlato in vista del suo futuro personale e di quello della formazione azzurra

Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss.

LE PAROLE – «Sono molto contento per come sta andando, voglio sempre imparare e migliorare per aiutare la mia squadra. Roma? Sarà una partita difficile, mi aspetto una gara fisica con tanti duelli uno contro uno. Noi vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco che è fantastico».