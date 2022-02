Altobelli su Osimhen: «Meno decisivo di tanti attaccanti in Serie A»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Altobelli, ex giocatore dell’Inter, ha parlato di Osimhen a Canale 8. Le sue parole sull’attaccante azzurro

OSIMHEN – «Poteva fare molto di più, non è stato così decisivo come dicono. In Serie A ce ne sono diversi meglio di lui. Non è stato bravo nemmeno fuori dal campo. Se ha preso il Covid è colpa sua visto che in Nigeria è andato in discoteca».