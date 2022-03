Napoli, one man show: Osimhen ribalta l’Udinese e carica i tifosi

Osimhen continua a trascinare il Napoli a suon di gol. Con la sua doppietta ha mandato un messaggio per la lotta Scudetto

Il Napoli c’è, Osimhen anche. La doppietta del nigeriano contro l’Udinese ha mandato una segnale forte e chiaro alla Serie A e al Milan.

Sotto di un gol al Maradona, la squadra di Spalletti è riuscita a ribaltare i friulani con grinta e tenacia. Una dimostrazione importante di testa e cuore per continuare a lottare per il sogno Scudetto. La classifica dice meno tre dalla vetta, ma con un Osimhen in questa condizione è lecito sognare. Doppietta e tutti i giornali lo indicano come eroe di Napoli.