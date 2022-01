Napoli, Osimhen piace in Premier League: il Newcastle punta il nigeriano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli: il Newcastle avrebbe messo nel mirino Osimhen. De Laurentiis non tratta sotto una certa cifra

Dopo l’infortunio al volto, Victor Osimhen è pronto a riprendersi il Napoli a suon di gol in questa seconda parte di stagione. Reti che potrebbero portare ulteriormente su di lui i riflettori della Premier League.

Il nigeriano farebbe infatti gola a diverse squadre inglesi in particolare, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, al Newcastle con PIF che vuole costruire una squadra di primo livello. Per De Laurentiis nessuno è incedibile, ma per cominciare ad ascoltare offerte per Osimhen i club interessati dovranno presentarsi con un’offerta superiore ai 70 milioni di euro.