Napoli, Osimhen si riprende il posto: titolare dopo tre mesi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Victor Osimhen si riprende il posto al centro dell’attacco del Napoli. Il nigeriano pronto a tornare dal primo minuto

Napoli in cerca di un successo contro il Venezia per accorciare sul primo posto e continuare a coltivare il sogno scudetto. Gli azzurri potranno contare sul ritrovato Victor Osimhen, pronto a prendersi il posto in attacco.

Il nigeriano tornerà titolare dopo tre mesi, cercando di allungare quella statistica che dice che, con lui, la squadra di Spalletti ha perso solamente una volta fin qui.