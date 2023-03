Napoli, Osimhen: «Spalletti mi piace, ha la mia stessa mentalità. La maschera...»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato del momento degli azzurri in Serie A e della squadra di Luciano Spalletti

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a Elegebete Tv Sports.

MOMENTO – «Ora sono estremamente orgoglioso di me stesso, sto collezionando dei numeri pazzeschi e questo è un bene per me e per il Napoli, la mia squadra. Ora siamo in corsa per diventare campioni e festeggiare. Darò tutto me stesso nelle prossime partita per assicurarmi che i miei sogni si avverino, non vedo l’ora! Lo Scudetto sta diventando realtà».

SPALLETTI – «Mi piace perché ha il mio stesso tipo di mentalità: non crede che sia fatta finché non è davvero fatta. E questo l’ha trasmesso a tutto lo spogliatoio. In allenamento stiamo lavorando ancora più duramente, come se dovessimo salvarci. È questa la chiave, il segreto, la mentalità di tutta la squadra. E chi come me è al Napoli da più tempo, come Di Lorenzo o Mario Rui, sta cercando di entrare nella testa dei compagni per far capire loro cosa abbiamo passato le scorse stagioni, dove giocavamo, come vivevamo, cosa significa giocare e vincere qui. Questa è la mentalità giusta, ora che il sogno sta iniziando a diventare realtà possiamo sperarci, ma dobbiamo fare bene nelle prossime gare per diventare campioni».

MASCHERA – «È diventata parte della mia identità, insieme ai capelli biondi. Sono state fatte molte iniziative divertenti a Napoli col mio volto, anche i miei compagni mi mandano foto e video. È una sensazione incredibile sentire di essere fonte d’ispirazione con questa maschera e sono davvero felice. Penso che terrò la maschera per loro».