Napoli, la probabile formazione di Conte con lo Sporting: un rientro importante per il match di Champions in programma alle 21

otte di Champions League, notte di dubbi per Antonio Conte. Il suo Napoli si prepara ad affrontare lo Sporting allo Stadio Maradona, ma il tecnico scioglierà solo nelle ultime ore le riserve su una formazione che presenta ancora diversi ballottaggi aperti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dovrebbe confermare il 4-1-4-1, ma con alcuni uomini chiave in condizioni non ottimali. Il primo dubbio è tra i pali, dove resta vivo il testa a testa tra Meret e Milinković-Savić, con il portiere serbo che appare leggermente favorito per una maglia da titolare.

In difesa, la coppia centrale sarà composta da Juan Jesus e Beukema. Sulle fasce, invece, Conte deve fare i conti con i recuperi in extremis di Spinazzola e Olivera. A sinistra, Gutiérrez sembra in vantaggio proprio su Olivera, mentre a destra il tecnico è pronto a scommettere su Spinazzola: l’esterno non è al meglio, ma ha dato la sua disponibilità a stringere i denti per una partita così importante.

Nessuna rivoluzione, invece, dal centrocampo in su, dove Conte si affida al suo blocco di titolarissimi. Davanti alla difesa agirà come sempre Stanislav Lobotka in cabina di regia. A supporto dell’unica punta, Rasmus Højlund, ci sarà una linea a quattro di pura potenza e qualità, composta da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Un assetto ultra-offensivo con cui il Napoli cercherà di imporre il proprio gioco e conquistare tre punti fondamentali per il suo cammino europeo.