 Napoli, la probabile formazione di Conte con lo Sporting: un rientro importante
Connect with us

Ultime Notizie

Napoli, la probabile formazione di Conte con lo Sporting: un rientro importante

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

conte

Napoli, la probabile formazione di Conte con lo Sporting: un rientro importante per il match di Champions in programma alle 21

otte di Champions League, notte di dubbi per Antonio Conte. Il suo Napoli si prepara ad affrontare lo Sporting allo Stadio Maradona, ma il tecnico scioglierà solo nelle ultime ore le riserve su una formazione che presenta ancora diversi ballottaggi aperti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dovrebbe confermare il 4-1-4-1, ma con alcuni uomini chiave in condizioni non ottimali. Il primo dubbio è tra i pali, dove resta vivo il testa a testa tra Meret e Milinković-Savić, con il portiere serbo che appare leggermente favorito per una maglia da titolare.

In difesa, la coppia centrale sarà composta da Juan Jesus e Beukema. Sulle fasce, invece, Conte deve fare i conti con i recuperi in extremis di Spinazzola e Olivera. A sinistra, Gutiérrez sembra in vantaggio proprio su Olivera, mentre a destra il tecnico è pronto a scommettere su Spinazzola: l’esterno non è al meglio, ma ha dato la sua disponibilità a stringere i denti per una partita così importante.

Nessuna rivoluzione, invece, dal centrocampo in su, dove Conte si affida al suo blocco di titolarissimi. Davanti alla difesa agirà come sempre Stanislav Lobotka in cabina di regia. A supporto dell’unica punta, Rasmus Højlund, ci sarà una linea a quattro di pura potenza e qualità, composta da PolitanoAnguissaDe Bruyne e McTominay. Un assetto ultra-offensivo con cui il Napoli cercherà di imporre il proprio gioco e conquistare tre punti fondamentali per il suo cammino europeo.

Related Topics:

Ultime Notizie

Milan, come Allegri sostituirà Estupinan contro la Juve. E se Tomori dà forfait…

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

1 Ottobre 2025

By

Allegri
Continue Reading

Coppa Italia

Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

1 Ottobre 2025

By

Tabellone Coppa Italia 2025/2026
Continue Reading