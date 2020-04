Napoli pronto alla fase 2: a partire da oggi, via ai tamponi

Il Napoli si prepara alla fase 2 per la ripartenza dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Ecco come andrà avanti la squadra azzurra

Il Napoli è pronto a far partire la propria personale fase 2. Come riportato da Tuttosport, infatti, inizieranno oggi le misure per ripartire dopo l’emergenza Coronavirus.

Calciatori, tecnici e staff riceveranno, a partire da oggi ogni tre giorni, la visita a domicilio degli infermieri per i tamponi e per il prelievo del sangue per i test seriologici. Disposte anche le precauzioni per la ripresa: arrivare da soli a Castelvolturno vestiti per l’allenamento, niente accesso a spogliatoi e docce.