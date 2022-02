Napoli, resa dei conti Insigne-De Laurentiis a giugno: il presidente prepara la causa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il faccia a faccia tra Insigne e De Laurentiis arriverà a giugno, con il presidente pronto alla causa per ammutinamento

L’ufficialità del trasferimento di Insigne al Toronto è ormai arrivata da tempo, anche se i tifosi ancora non sono riusciti a metabolizzare il futuro addio in estate. Una trattativa segreta quella con i canadesi che non è di fatto piaciuta al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Come riportato da La Repubblica, la resa dei conti tra il capitano azzurro e patron partenopeo ci sarà a giugno. E ADL già prepara tutte le carte per la causa per ammutinamento, così come accaduto con gli altri calciatori andati via.