Napoli, rinnovo Mertens: più dubbi che certezze. La situazione

In casa Napoli è ancora in ballo il rinnovo di Mertens. Al momento ci sarebbero più dubbi che certezze da parte del belga

Nonostante la visita direttamente a casa Mertens da parte del presidente De Laurentiis, il rinnovo con il Napoli del belga pare tutt’altro che certo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, al momento sarebbero più i dubbi che le certezze da parte dell’attaccante.

Non solo per quanto riguarda il milione e mezzo offerto, su cui Mertens potrebbe anche soprassedere, ma i problemi sarebbero soprattutto di natura tecnica. Ciro ha messo nel mirino il terzo Mondiale con il Belgio e avrà quindi bisogno di giocare con continuità per strappare la convocazione per il Qatar. Dal patron De Laurentiis, inoltre, arrivano segnali non proprio distensivi con una dichiarazione nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro che avrebbe fatto storcere un po’ il naso: «Se uno è veramente interessato non scompare e si parla di tutto».