Napoli Roma, il derby del sole in cima alla classifica di Serie A! Il Mattino celebra la coppia in prima pagina: «Duello in vetta alla classifica»

Napoli Roma, il derby del sole in vetta alla classifica di Serie A! Il quotidiano esalta la corsa a due in testa a quota 21 punti dopo il nono turno

«Duello in vetta alla classifica»: con questo titolo d’apertura Il Mattino celebra l’equilibrio perfetto in cima alla Serie A, dove Napoli e Roma continuano a viaggiare a ritmi altissimi. Gli azzurri di Antonio Conte hanno difeso il primo posto imponendosi in trasferta contro il Lecce, piegato da una rete del centrocampista camerunese Frank Anguissa. Una vittoria sofferta ma fondamentale, che conferma la solidità di un gruppo capace di adattarsi a qualsiasi contesto e di trovare sempre il modo di portare a casa il risultato.

Napoli e Roma, corsa a due per il primato

Come sottolinea il quotidiano, la squadra di Gian Piero Gasperini non ha perso terreno: grazie al 2-1 ottenuto contro il Parma, i giallorossi hanno raggiunto il Napoli a quota 21 punti, staccando il Milan e rimanendo agganciati alla vetta. Due successi consecutivi che alimentano un duello destinato a infiammare le prossime settimane di campionato.

Il Mattino parla di «un ruolino di marcia significativo» per entrambe le formazioni, capaci di abbinare risultati e prestazioni convincenti. La Roma, trascinata da Paulo Dybala e Dovbyk, ha mostrato carattere e maturità, mentre il Napoli continua a distinguersi per compattezza difensiva e concretezza sotto porta, tratti distintivi del metodo Conte.

Prossimo turno: il Napoli ospita il Como, la Roma sfida il Milan

Il quotidiano napoletano guarda già al prossimo weekend, che potrebbe cambiare ancora gli equilibri in vetta. Il Napoli tornerà al Maradona sabato alle 18 per affrontare il Como, squadra rivelazione di questo avvio di stagione. Il giorno successivo, la Roma sarà protagonista a San Siro nel big match contro il Milan, in programma domenica sera alle 20.45: uno scontro diretto che potrebbe dire molto nella corsa scudetto e in ottica Champions League.

Il campionato entra così nel vivo con un testa a testa appassionante: Conte e Gasperini, due tecnici diversi ma accomunati dalla stessa fame, si contendono il primato. La Serie A, almeno per ora, parla azzurro e giallorosso.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Serie A