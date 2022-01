Napoli, Rrahmani: «Scudetto? Sono scaramantico. Sulle critiche...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «Critiche per l’errore dell’anno scorso a Udine? La reazione e i pensieri che ne sono derivati credo fossero dovuti al fatto che non sono famoso. La mia nazione non è famosa per il calcio, di me non si parla. Scudetto? Non ne parlo, sono diventato scaramantico».