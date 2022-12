Napoli, Rrahmani verso il ritorno: oggi si è allenato con il gruppo

Buone notizie dall’infermeria del Napoli: Rrahmani si è allenato con il gruppo: il suo ritorno in campo è sempre più vicino

Il Napoli sorride. Rrhamani oggi ha preso parte all’allenamento di gruppo. Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in campo, che potrebbe coincidere con la ripresa del campionato. Di seguito il report dell’allenamento degli azzurri.

«Coloro che hanno giocato dall’inizio nell’amichevole col Lille hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in un allenamento con la Primavera disputando una serie di partitine. Sono rientrati tutti i nazionali impegnati al Mondiale. Lozano, Olivera e Anguissa hanno fatto allenamento completo col gruppo. Zielinski e Kim, che hanno disputato gli ottavi di finale, hanno svolto lavoro personalizzato. Rrahmani ha svolto seduta col gruppo. Allenamento personalizzato in palestra per Demme. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato».