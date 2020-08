Il Napoli sonda il terreno per Antonio Candreva dell’Inter: contatto con il procuratore dell’esterno nerazzurro

Il Napoli sonda il terreno per Antonio Candreva in vista della prossima stagione. L’esterno offensivo è in uscita dall’Inter e starebbe valutando le proposte di alcuni club.

Come riportato da Sky Sport, la dirigenza azzurra ha avuto un contatto nel pomeriggio di oggi con l’agente di Candreva.