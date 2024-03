Il Napoli ha deciso non mandare nessun tesserato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio contro la Juve

Il Napoli ha deciso, prima del calcio d’inizio della partita con la Juve, di non rilasciare dichiarazioni nel pre partita.

Come riportato da DAZN, la società ha fatto sapere di non voler mandare nessun tesserato a parlare con i media. Non è ancora certo che il silenzio stampa durerà anche nel post partita.