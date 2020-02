Napoli Toro, i convocati di Gattuso: c’è Mertens

Napoli Toro, i convocati di Gattuso per la sfida di domani sera contro i granata: recupera Dries Mertens che viene convocato

Sono stati resi noti i convocati di Gennaro Gattuso in vista della partita contro il Torino, in programma domani sera al San Paolo. Recupera Dries Mertens, uscito anzitempo nel pareggio contro il Barcellona in Champions League. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Ghoulam, Manolas

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik