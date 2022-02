Napoli, tutti vogliono Fabian Ruiz: sette club esteri sullo spagnolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz andrà in scadenza nel 2023 e i club esteri sono pronti a darsi battaglia a giugno

Fabian Ruiz è uno dei pilastri del Napoli di Luciano Spalletti, e in questa stagione è riuscito a esplodere anche sotto il profilo realizzativo. Il suo contratto con gli azzurri scade nel 2023, ma al momento il rinnovo pare assai complicato. E così le big europee sarebbero pronte a darsi battaglia a giugno per accaparrarselo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, mezza Premier League avrebbe messo gli occhi su Fabian. L’Arsenal ha lanciato i primi messaggi, il Newcastle ha già bussato alla porta del Napoli, Manchester United, Manchester City e Liverpool starebbero monitorando la situazione. In più ci sono sempre Real Madrid e Barcellona pronte a inserirsi alla prima occasione buona. Ciò che è certo è che il club partenopeo non arriverà al 2023 per perderlo a zero, ma in caso di mancato rinnovo lo cederà la prossima estate.