Nardella (sindaco Firenze) promette: «Il nuovo Franchi sarà un gioiello». Le parole del primo cittadino

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato sul canale YouTube di ViolFun. Le sue parole: «Aspettiamo Commisso, che venga presto a Firenze. Italiano? A me piace tanto perché fa parte di un calcio che guarda ai fatti. È una persona equilibrata e amo il calcio in cui contano i valori di una persona, non quello in cui un giocatore giura amore ad una maglia e poi la cambia».

STADIO – «Sono molto contento del lavoro che sta andando avanti. Siamo riusciti a portare a casa tanti soldi, 100 milioni di euro ed è l’unico caso in Italia, forse in Europa, dove c’è un impegno di soldi importanti per la ristrutturazione di uno stadio di calcio. A marzo andremo bene. L’ultima volta che ci siamo visti con Commisso abbiamo parlato dello stadio ed io sono sempre stato molto aperto, disponibile e collaborativo, quindi se la Fiorentina ha voglia e disponibilità ci siamo, altrimenti noi puntiamo a realizzare un gioiello da mettere nelle mani della società e della squadra perché questa società e questa squadra meritano un grande stadio ed il nuovo ‘Franchi’ sarà un grande stadio».