Nasri su Zidane: «La Juve è importante per lui, so dove andrà»

Le parole di Samir Nasri, ex giocatore di Marsiglia, Arsenal e Manchester City sul futuro in panchina di Zidane

Samir Nasri ha parlato a Canal Football Club del futuro di Zinedine Zidane, ex giocatore della Juventushttps://www.calcionews24.com/juventus/.

LE PAROLE – «Real Madrid e Juventus sono i club che contavano per lui. L’Inghilterra non fa per lui, non è solo una questione di lingua. Con un vero progetto e vere ambizioni, e soprattutto con un proprietario che abbia un bel budget a disposizione, andrà ad allenare l’OM. Non sarà sotto pressione, è la squadra di cui è tifoso. Non è andato al PSG perché è del Marsiglia. Zidane allena perché gli piace. Non allena per i soldi, ascolterà solo le proposte di chi gli sta a cuore».