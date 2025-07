Ndoye Nottingham Forest: adesso è ufficiale! Ecco il comunicato con i dettagli e le prime parole dell’ex Bologna

Ndoye Nottingham Forest: è ufficiale! Qui il comunicato con i dettagli e le prime parole dell’ex Bologna ora in Premier

Il Nottingham Forest ha ufficialmente comunicato l’acquisto di Dan Ndoye dal Bologna, con l’esterno svizzero accostato anche alla Juventus nel corso di queste settimane. Ecco il comunicato del club inglese:

COMUNICATO – «Il Nottingham Forest è lieto di confermare la firma di Dan Ndoye, che ha firmato un contratto quinquennale. Il nazionale svizzero arriva dal Bologna, dove ha giocato 75 volte con la squadra di Serie A dopo essersi unito nell’estate del 2023. La stagione 2024/25 è stata un anno particolarmente ricco di successi, con Ndoye che ha segnato l’unico gol nella finale di Coppa Italia per aggiudicarsi il primo trofeo importante del Bologna in oltre 50 anni. Il 24enne ha anche giocato in tutte le otto partite di Champions League della squadra italiana, giocando in 41 partite in tutta la stagione, segnando nove volte. Il suo impressionante record della scorsa stagione non è stato solo come marcatore, ma anche come regista creativo.

Ndoye ha registrato 6 assist e le sue impressionanti statistiche di trasporto palla sono state superate da soli cinque giocatori in Serie A nel 2024/25. Conosciuto per la sua creatività, lo stile di gioco diretto, la versatilità e la velocità, Ndoye arriva a Trentside con un’esperienza significativa per un giocatore della sua età. Nato a Nyon, in Svizzera, Ndoye è entrato a far parte dell’accademia di Losanna-Sport in tenera età, facendosi strada attraverso l’accademia prima di fare il suo debutto professionale a 18 anni. Dopo aver trascorso un periodo in Francia con il Nizza, Ndoye è tornato definitivamente nel suo paese d’origine quando ha firmato per il Basilea nel febbraio 2022 dopo un periodo di prestito di successo con i 20 volte campioni svizzeri. La sua crescita con il Basilea ha attirato l’attenzione del Bologna, dove ha trascorso le ultime due stagioni. Dopo aver fatto il suo debutto internazionale nel 2022, Ndoye ha collezionato 22 presenze con il suo paese, di cui cinque a Euro 2024, dove ha iniziato tutte le partite del percorso della Svizzera verso i quarti di finale, segnando un gol cruciale nella fase a gironi contro la Germania. Tutti al Club desiderano congratularsi con Dan e gli diamo un caloroso benvenuto nella famiglia Forest».