«Ladri, questo non è un rigore»: diverbio tra Nedved e un tifoso in Benevento-Juve – VIDEO

Momenti di tensione alla fine del primo tempo di Benevento-Juventus. Un tifoso ha protestato, Nedved non le ha mandate a dire

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è finito nel mirino di alcuni tifosi del Benevento al termine della sfida del Vigorito giocata questo pomeriggio. Il pubblico sannita non ha gradito l’arbitraggio di Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli che ha assegnato due calci di rigore e ha annullato un gol a Mario Mandzukic. Il Benevento ha disputato una grandissima partita, tenendo testa alla Juventus per oltre un’ora di gioco e rischiando l’impresa. Alcuni tifosi presenti in tribuna (ma anche i tifosi sui social) non hanno gradito le decisioni dell’arbitro Pasqua e non le hanno mandate a dire.

Momenti di tensione al termine del primo tempo di Benevento-Juventus sulle tribune del Vigorito. Il pubblico beneventano ha protestato al grido di «Ladri, ladri» contro la Juventus e in tribuna si sono surriscaldati gli animi. Un tifoso del Benevento in particolare se l’è presa con Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus. Il numero due bianconero ha abbandonato lo stadio ma è poi tornato sui suoi passi per un faccia a faccia contro il tifoso. «Questo non è rigore» si sente dall’audio del video trasmesso da Otto Channel Tv «se dici così non capisci un c****o di calcio».