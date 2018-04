Juventus, l’ira del web: «Rigori inventati, soliti aiutini» – FOTO

Benevento-Juventus è terminata 2-4 ma non mancano le polemiche sui social network: i bianconeri hanno usufruito di due calci di rigore assegnati dall’arbitro Pasqua, ecco l’ira del popolo del web non juventino…

Juventus momentaneamente a +7 sul Napoli grazie alla vittoria sul Benevento per 2-4 nell’anticipo della 31^ giornata di Serie A 2017/2018. Una gara tutt’altro che semplice per la formazione di Massimiliano Allegri, che ha usufruito di due calci di rigore, entrambi trasformati da Paulo Dybala. L’operato dell’arbitro Pasqua della sezione di Tivoli è finito nel mirino del web: non mancano infatti le critiche per presunte decisioni pro-Juve…

Parliamo dei due penalty concessi dal fischietto di Nocera Inferiore: il primo alla fine del primo tempo sul contatto Pjanic-Djimsiti, sul risultato di 1-1, e il secondo a metà ripresa per il fallo di Viola su Higuain. Il primo è stato concesso dopo la segnalazione dal Var, il secondo invece ha ricevuto solo l’ok dagli assistenti. E sui social network in molti stanno puntando il dito proprio per il secondo rigore, con cui Dybala ha firmato il 2-3. Ecco una carrellata di commenti su Twitter:

#beneventojuve

2 rigorini, quelli che in Europa non vi danno.

Almeno oggi non si sono scansati.#finoalconfine

Siete la vergogna del calcio — massimothailandia (@Thai_landese) 7 aprile 2018

Per battere un Benevento qualsiasi, la superipermegastragalattica Juventus deve usufruire di un rigore dubbio e uno inventato. Evviva il calcio italiano #BeneventoJuve — Raffo™ (#ForzaNapoliSempre) (@RaffoSarnataro) 7 aprile 2018

#beneventojuve Vincere contro l’ultima in classifica grazie a un rigore regalato “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta “ Lasciamo perdere va … e onore al Benevento — Massimo Moratti (@PresMoratti) 7 aprile 2018

La sicurezza negli stadi deve essere fondamentale, chi è stato a sparare ad Higuain?#BeneventoJuve pic.twitter.com/c4lq84EqxY — fantasista (@crisinter82) 7 aprile 2018

Non mi stupisce il rigore ma nel 2018 é scandaloso che Gonzalo Higuain non abbia ancora vinto la medaglia d’oro nel trampolino da 3 metri.#BeneventoJuve — Donato Cerullo (@donatocerullo) 7 aprile 2018

Due rigori alla Juve, non sanno più come favorirli #BeneventoJuve — Letizia La Motta (@la_lamotta) 7 aprile 2018