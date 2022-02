ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nedved: «Juve, mercato fantastico. Messaggio chiaro della società». Le parole del vicepresidente della Juventus

Ai microfoni di Mediaset, Pavel Nedved ha parlato prima di Juve Sassuolo. Le sue dichiarazioni.

AMBIZIONI – «Sono sempre le stesse. La proprietà ci ha dato direttive precise. In questo momento, a questo punto della stagione siamo quasi dove volevamo essere. In campionato siamo in grosso ritardo, volevamo essere più avanti».

TRIDENTE CONFERMATO IL PROSSIMO ANNO – «Sapete che ci sono più giocatori in scadenza di contratto. Il tridente ci è piaciuto. Se dovesse mantenere questa forza sarà difficile togliere loro la maglia da titolari, ma non sarà facile continuare così. Io credo che il mister abbia in testa anche cambiamenti».

ZAKARIA – «Credo possa fare qualsiasi ruolo a centrocampo, è un giocatore che dà tanta sostanza. Arriva da ogni parte con queste leve, sa giocare bene anche in avanti. E’ un giocatore azzeccato, faccio i complimenti per il mercato fantastico».

TORNARE A VINCERE – «Il messaggio è stato chiaro. C’era la possibilità di intervenire a gennaio e abbiamo anticipato i tempi. Siamo molto contenti. La squadra è cambiata tanto».