Nesta Monza: «Loro SBAGLIANO POCO, sarà dura ma ho FIDUCIA nei miei ragazzi»

Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, prima del calcio d’inizio della partita casalinga contro l’Inter

«Dobbiamo essere attenti. Questi (Inter ndr) perdono poco. Dobbiamo crescere a livello del gioco. La differenza dobbiamo farla li. Abbiamo difeso sempre troppo. Dobbiamo anche attaccare ogni tanto. Il segreto è quello. Abbiamo cambiato tanto rispetto all’anno scorso. Stiamo migliorando, so che è dura, ma ho grande fiducia nella mia squadra- Possiamo fare bene. Quando escono forte, dobbiamo prenderli nella stessa maniera. Loro trovano spazi non banali, dobbiamo essere bravi a chiuderli. Caprari? Sta riprendendo il ritmo, mentre Mota per noi è importante. Felice averlo ritrovato».