Manuel Neuer lascia la Nazionale: l’eliminazione col Paraguay segna la fine della sua avventura con la Germania

La Germania non riesce ancora a spezzare la maledizione che la accompagna dal 2014. Da quando la Die Mannschaft ha sollevato la Coppa del Mondo in Brasile, non è più riuscita a superare un turno della fase a eliminazione diretta. Dopo le uscite ai gironi in Russia e Qatar, questa volta l’eliminazione è arrivata ai sedicesimi, per mano del Paraguay, e per la prima volta nella storia dei Mondiali ai calci di rigore.

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Una fragilità difensiva che dura da dieci partite

La costante di questo decennio di delusioni è la tenuta difensiva insufficiente. La retroguardia tedesca ha subito gol in 10 partite consecutive ai Mondiali, un dato che porta Manuel Neuer a eguagliare il primato negativo di Antonio Carbajal, storico portiere del Messico.

L’ultimo clean sheet risale alla finale del 2014 contro l’Argentina. Da allora, dal gol di Lozano in poi, la Germania ha sempre incassato almeno una rete — perfino contro la matricola Curaçao. Un contrasto netto rispetto alla Germania di Löw: in Brasile, la squadra non subì gol in 4 partite su 7, finale compresa.

Neuer dice addio alla Nazionale: «È estremamente amaro finire così»

La sconfitta contro il Paraguay è stata l’ultima partita di Manuel Neuer con la Germania. Dopo due anni lontano dalla Nazionale, il portiere era tornato a sorpresa proprio per questo Mondiale.

Alla domanda se quella fosse stata la sua ultima gara, Neuer ha risposto: «Sì», aggiungendo poi: «È estremamente amaro finire così».

A 40 anni si chiude una carriera internazionale da 128 presenze, quinto posto nella classifica all‑time della DFB. Un percorso straordinario, macchiato però da un primato negativo che accompagna l’ultima pagina della sua storia con la Germania.



