Newcastle, interesse per Thuram

Il Newcastle è fortemente interessato a portare in Inghilterra Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ci sarebbe una nuova pretendente per Marcus Thuram. Nelle ultime ore infatti, anche il Newcastle si è iscritto alla corsa per l’attaccante francese di proprietà del Borussia Mönchengladbach.

Marcus Thuram ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con il club tedesco e anche per questo sta attirando l’attenzione di diverse squadre come Juventus, Inter e Manchester United.