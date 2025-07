Neymar ha speso più di un milione per la Batmobile: ma non può guidarla. La celebre vettura dell’universo di Batman non può circolare

Conosciuto per la sua immensa passione per le auto di lusso, da Audi a Lamborghini, da Bentley a Ferrari, Neymar Jr ha deciso di superarsi. A 33 anni, l’attaccante brasiliano ha aggiunto un nuovo, incredibile pezzo alla sua collezione: non un’ultima supercar di serie, ma una fedele riproduzione della Batmobile, la celebre vettura dell’universo di Batman. Un acquisto eccentrico che arriva poco dopo la nascita della sua quartogenita, Mei.

L’ultimo acquisto di Neymar: la Batmobile da 1,3 milioni di euro

L’ultimo gioiello entrato nel garage di Neymar è la replica del modello “Tumbler”, ammirato nei film della trilogia di Christopher Nolan con protagonista Christian Bale. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Globo, l’operazione è costata all’ex PSG circa 1,3 milioni di euro. Una cifra che può sembrare enorme, ma che viene descritta come una “bazzecola” se paragonata ai folli ingaggi percepiti dal giocatore in Arabia Saudita. La vettura è un pezzo unico, realizzato dal designer automobilistico Adhemar Cabral.

Un pezzo da collezione: le caratteristiche della vettura

Quella di Neymar non è una semplice auto, ma un vero e proprio pezzo da collezione. La sua realizzazione ha richiesto tre anni di lavoro e un team di cinquanta persone, con l’obiettivo di riprodurre nei minimi dettagli la carrozzeria e le dotazioni del veicolo cinematografico, incluso il caratteristico “sputafuoco” posteriore. Sotto il cofano, questo bolide nasconde un potente motore V8 in grado di erogare fino a 500 cavalli di potenza.

Il paradosso: un bolide da 500 Cv che non può circolare

La vera beffa, però, è che, nonostante la sua potenza, la Batmobile di Neymar non potrà mai sfrecciare per le strade. Per legge, infatti, la vettura non è omologata per la circolazione su strade pubbliche. Si tratta quindi di un acquisto puramente espositivo, un incredibile “giocattolo” per adulti destinato a rimanere nel garage di casa, a testimonianza della passione e dell’eccentricità di uno dei calciatori più famosi al mondo.