Psg, Neymar: «Nessuno di noi voleva uscire così in Champions. Ho fatto di tutto per esserci»

Neymar, stella del Psg, è tornato a parlare dell’eliminazione dalla Champions League a margine di un evento con un suo sponsor. Le sue dichiarazioni riportate da RMC Sport:

«Non volevamo perdere. Nessuno ha alzato il piede o si è frenato, piuttosto è stato il contrario. Noi ci siamo dedicati, ci siamo impegnati e ci siamo allenati per cercare di passare il turno. Sono tornato da un infortunio dando la vita per essere presente in quel momento. Anche se alla fine abbiamo perso. Io volevo essere lì con la squadra. La vita di un atleta è così, e continua. Un giorno ci sei, hai perso una partita, ma puoi ribaltare tutto in pochissimo tempo. Il calcio è gratificante anche per questo».