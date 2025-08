Neymar alla Juve è possibile? Dall’invito di Bremer al complicato incastro economico. Quali sarebbero i costi di un’operazione del genere

Il nome di Neymar sta tornando prepotentemente alla ribalta in casa Juventus, con il bremeriano pensiero che lo collega a una potenziale trattativa che potrebbe fare il giro del mondo. Un parallelo immediato, inevitabile, è con un altro fuoriclasse: Cristiano Ronaldo, approdato a Torino nel 2018 a 33 anni, un’età che proprio oggi segna anche il cammino dell’attuale numero 10 del Santos.

Non è solo il destino calcistico a legare queste due stelle, ma anche l’età e la ricerca di una “rinascita” in vista di un prossimo Mondiale. Come per CR7, anche Neymar sta cercando una nuova grande opportunità che gli permetta di brillare su palcoscenici internazionali, questa volta però in un contesto che potrebbe portarlo nuovamente a Torino, non più per consolidare una carriera agli sgoccioli, ma per riportare la sua magia in una nuova dimensione.

Neymar Juve, Bremer funge da apripista per l’affare?

A fare da apripista a questa clamorosa suggestione espressa da La Gazzetta dello Sport, ci pensa il difensore bianconero Bremer, che potrebbe essere l’involontario artefice del sogno di vedere un altro top player brasiliano alla Juventus, accanto a un astro nascente come Yildiz. Le dinamiche tecniche, ovviamente, sono tutt’altro che banali: si tratterebbe di trovare il giusto equilibrio, con una coesistenza che in tanti auspicano, ma che va progettata e bilanciata con attenzione.

Non si può certo ignorare la caratura mondiale di Neymar. Nonostante una serie di infortuni che lo hanno limitato, la sua classe resta indiscutibile, così come la sua iconica presenza. È difficile dimenticare quando il PSG nel 2017 ha sborsato una cifra record di 222 milioni di euro per strapparlo al Barcellona. Quando, poi, nell’agosto del 2023, Neymar si è trasferito al Al Hilal in Arabia Saudita, il suo ingaggio da 160 milioni di eurolo ha messo in competizione diretta con Cristiano Ronaldo.

Neymar Juve, i rischi dell’operazione sono elevati

Ma nonostante il suo stipendio da capogiro e il trasferimento in Arabia, Neymar non ha vissuto un’annata esaltante. Un lungo infortunio al crociato e un altro muscolare lo hanno tenuto ai box per 13 mesi, con il bottino in Arabia che conta appena 7 partite e 1 gol. L’esperienza saudita si è conclusa con una risoluzione del contratto che ha permesso al brasiliano di tornare al suo amato Santos, club che ora sogna il ritorno di un grande nome in Serie A, pronto a tornare protagonista.

Con l’eventuale approdo di Neymar alla Juventus, la Vecchia Signora si ritroverebbe tra le mani un’altra super stella da inserire nel suo reparto offensivo, ma le trattative sono tutt’altro che semplici.