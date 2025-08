Neymar Juve? No, è sempre più leader del Santos: il discorso da capitano e la doppietta che vale la salvezza… Il club brasiliano ha diffuso il video

Un leader si riconosce nel momento del bisogno. Neymar si è ripreso il suo Santos, non solo con le giocate da fuoriclasse, ma con la forza delle parole e dell’esempio. In un video del dietro le quinte pubblicato dal club, l’asso brasiliano è il protagonista di un discorso da capitano vero, tenuto nello spogliatoio poco prima della fondamentale vittoria per 3-1 contro la Juventude, un successo che ha permesso al Peixe di uscire dalla zona retrocessione del campionato brasiliano e che ha mostrato al mondo una nuova versione di “O’Ney”.



Le sue parole, diffuse dal club, sono un manifesto di leadership e un’iniezione di fiducia per una squadra in palese difficoltà. «Oggi è una nuova opportunità per indossare questa maglia, per rappresentare il nostro calcio e per dimostrare che squadra forte possiamo essere», ha arringato i compagni. Ha chiesto di giocare con «allegria», di imporre il proprio «ritmo» e il proprio «rispetto» in campo. Ma il messaggio più importante è stato un invito a resettare il passato: «Dimenticare ciò che è passato e, ragazzi, concentriamoci sull’adesso. Ora è la nostra opportunità di fare qualcosa di diverso».



Un discorso da leader a cui Neymar ha fatto seguire i fatti. In campo, è stato il protagonista assoluto della partita. Ha segnato una doppietta, trascinando la squadra con la sua classe e la sua determinazione. Questa leadership ritrovata è ciò che serve nel calcio di oggi, dove i simboli e il senso di appartenenza possono fare la differenza. È un tema che riguarda tutti i grandi club, persino la Juventus, dove un pilastro come Bremer, in una recente battuta che ha fatto il giro del web, ha scherzato dicendo che un giorno “potrebbe venire alla Juve”, un modo paradossale per sottolineare quanto si senta ormai parte integrante del mondo bianconero.

Allo stesso modo, Neymar ha dimostrato di essere tornato a casa non solo per deliziare i tifosi, ma per prendersi sulle spalle il peso di una squadra e guidarla fuori dalle difficoltà, con la personalità di un vero capitano.