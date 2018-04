Nicchi infuriato: «Con la Riforma si rischia una nuova Calciopoli»

Dalla Riforma al Var, passando per le parole di Gigi Buffon dopo Real Madrid-Juventus: ecco le parole del presidente dell’Aia Marcello Nicchi

Tiene banco in casa Aia la Riforma voluta dalla Federazione, che prevede di privare gli arbitri del 2 per cento dei voti in Consiglio Federale e nelle assemblee elettive. Intervenuto ai microfoni di Radio Uno, il presidente Marcello Nicchi ha commentato duramente: «C’è chi vuole indebolire il peso politico degli arbitri: ciò significa minare la nostra indipendenza e la nostra forza. Si aprirebbero scenari nefasti di un passato ancora da dimenticare: potrebbe essere l’inizio di una nuova Calciopoli. E’ anacronistico che il Coni voglia togliere il diritto di voto all’Aia per aumentare quello dei professionisti».

Continua Marcello Nicchi, parlando dell’introduzione del Var: «E’ uno strumento che funziona, è migliorabile ma è voluto ed accettato da tutti. In alcune occasioni bisogna andare al monitor, altre in cui non ce n’è bisogno. A decidere sempre, alla fine, è l’arbitro in campo: questo deve rimanere un caposaldo. In Italia l’organizzazione funziona, tutti gli altri ci stanno seguendo». Infine, una battuta sulle parole di Gigi Buffon dopo Real Madrid-Juventus: «E’ un grande campione che si avvia a una bellissima carriera da dirigente, ma a certi livelli bisogna stare attenti a ciò che si dice: ci sono ragazzi che ascoltano. Fosse accaduto in Italia avrei difeso l’arbitro, che non può essere offeso o minaccio. Poi ci sono gli organi che devono giudicare».