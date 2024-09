Como, tutti pazzi per Nico Paz: ha CLASSE REAL e si vede, le PAGELLE

Le pagelle di Nico Paz dopo la vittoria del Como contro l’Atalanta: il classe 2004 ha classe Real, un gol e un assist per lui

Il Como vince la sua prima partita stagionale contro l’Atalanta in una partita che ha consacrato il talento di Nico Paz. Il classe 2004 arrivato dal Real Madrid ha messo in mostra tutte le doti del suo arsenale tattico, mettendo anche a segno un gol e un assist. Anche se tutti i giornali scelgono Sergi Roberto come migliore in campo, la prestazione del giovane connazionale non passa decisamente inosservata.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Ha intuizioni da Champions. Col suo talento fa male. Il destro da cui nasce l’1-2 è sporco, l’esatto opposto del suo calcio».

TUTTOSPORT 7 – «Un paio di vane serpentine, poi cresce con il passare dei minuti: dal suo tiro nasce l’1-2 e rifinisce per Fadera per l’1-3».