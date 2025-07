Nico Williams: il Barcellona in prima fila per il talento basco, ma il Bayer Monaco ci prova con una super offerta

Nico Williams, duello Barcellona Bayern Monaco per il talento basco: i blaugrana in vantaggio, ma i bavaresi preparano una maxi offerta

Il futuro di Nico Williams è sempre più al centro del mercato europeo, con il Barcellona in vantaggio ma il Bayern Monaco deciso a tentare il colpo di scena. L’esterno offensivo dell’Athletic Bilbao è da tempo nel mirino del club catalano, che lo considera una priorità assoluta. Tuttavia, nelle ultime ore i campioni di Germania hanno rilanciato con decisione.

Secondo quanto riportato da Sky Sports España, il Bayern avrebbe messo sul piatto un’offerta faraonica da 12 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di bonus. Una proposta che supera di gran lunga i parametri economici previsti dal Barcellona per il giocatore classe 2002. Nonostante ciò, Marca sottolinea come al momento non ci siano contatti diretti tra Williams e la dirigenza bavarese: il calciatore avrebbe già espresso chiaramente la volontà di approdare in blaugrana.

A fare la differenza sarà però la tempistica. Il Barça ha poco margine: deve pagare al più presto la clausola rescissoria di 62 milioni di euro, cifra che comprende anche l’adeguamento all’IPC (Indice dei Prezzi al Consumo), per evitare che altri club si inseriscano. La volontà del club catalano è chiudere tutto entro il weekend, ma resta da sciogliere il nodo legato all’iscrizione alla Liga, su cui Nico Williams pretende garanzie assolute. Non vuole trovarsi in una situazione analoga a quella vissuta da Dani Olmo, accostato più volte al Barcellona senza mai concretizzare il trasferimento.

Nel frattempo, l’Athletic Bilbao attende: il raduno per la nuova stagione è fissato per il 9 luglio e, se l’operazione non si sbloccasse in tempo, il nazionale spagnolo potrebbe essere costretto a tornare temporaneamente nei Paesi Baschi.