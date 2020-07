Nicola: «La Sampdoria è tosta ma noi non siamo stati da meno» – VIDEO

Davide Nicola, allenatore del Genoa, commenta la vittoria contro la Sampdoria: «Loro squadra tosta, noi non da meno»

Davide Nicola, allenatore del Genoa, commenta ai microfoni di Sky Sport il Derby della Lanterna vinto contro la Sampdoria.

VITTORIA – «Per noi vincere diventa importate perché significa continuare il percorso salvezza. Aver vinto stasera è molto importante. In realtà stiamo facendo già qualcosa di fondamentale perché nelle ultime quattro partite abbiamo centrato la vittoria per tre volte. Mancano tre partite toste e impegnative ma dovremo essere all’altezza. Stasera non avevamo giocatori importanti come Sturaro e avevo giocatori in campo con caratteristiche diverse. Vanno rispettate i ruoli, ma già dei cambiamenti li avevo fatti».

DERBY – «Chiaro che la vittoria nel derby per la gente è importante, ma per noi è è più importante perché fa capire che ci sei. È importante per il nostro percorso salvezza. Non c’è tempo di pensare troppo perché tra tre giorni giochi di nuovo. Dobbiamo fare del nostro meglio. La gioia è legata al fatto che sappiamo quanto ci tengono i tifosi a questa partita».

RANIERI – «Bisogna fare i complimenti a Ranieri per la squadra che ha messo in campo. Lo ringrazio per la lealtà che, come al solito, dimostra. È uomo di calcio che riconosce i meriti altrui. Abbiamo incontrato una Sampdoria tosta e determinata ma noi non siamo stati da meno».