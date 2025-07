Calciomercato, niente Serie A per De Cuyper! Ecco dove giocherà il difensore ex Club Brugge: l’annuncio

Calciomercato, niente Serie A per il difensore De Cuyper! Ecco dove giocherà l’ex Club Brugge: il comunicato ufficiale

Il Brighton & Hove Albion ha ufficialmente chiuso un’importante operazione di mercato, assicurandosi le prestazioni di Maxim De Cuyper, talentuoso esterno sinistro classe 2001, proveniente dal Club Brugge. La trattativa, è stata confermata nelle scorse ore: il club inglese verserà circa 20 milioni di euro più bonus per assicurarsi uno dei giovani profili più interessanti del calcio belga. De Cuyper, reduce da una stagione di alto livello in Pro League, era finito nel mirino di diverse società di primo piano, tra cui Milan e Roma, desiderose di rinforzare la corsia mancina. Tuttavia, il Brighton ha bruciato la concorrenza italiana.

COMUNICATO – Siamo lieti di confermare l’ingaggio del difensore Maxim De Cuyper dalla squadra belga del Club Brugge, per termini non divulgati, subordinatamente al completamento con esito positivo di tutti i necessari processi normativi.

Il ventiquattrenne ha firmato un contratto quinquennale fino a giugno 2030 e incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra per l’inizio della preparazione pre-stagionale questo fine settimana.



Maxim è cresciuto nelle giovanili del Bruges, esordendo tra i professionisti in un pareggio per 1-1 contro il Manchester United nei sedicesimi di finale di Europa League del 2020. Segue un prestito di due anni con la squadra belga del KVC Westerlo dal 2021 al 2023, durante il quale la squadra viene promossa in Jupiler Pro League, prima di tornare al Bruges per consolidare il suo posto nell’11 titolare.

Il Bruges ha vinto il campionato nel 2023/24, raggiungendo anche le semifinali della UEFA Europa Conference League, e la scorsa stagione ha vinto anche la Coppa del Belgio. Le prestazioni di Maxim in patria sono state premiate con il suo esordio con la nazionale maggiore del Belgio, nella vittoria per 2-0 contro il Montenegro nel giugno 2024. Da allora ha collezionato dieci presenze, segnando tre gol, e ha rappresentato il suo paese anche a livello Under-16, Under-17 e Under-19.