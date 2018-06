A San Siro iniziano ufficialmente le Notti Magiche – 8 giugno 1990 – VIDEO

L’8 giugno 1990 nella splendida cornice dello stadio San Siro di Milano prendono finalmente il via i Campionati del Mondo organizzati in Italia

Ogni volta che il pensiero torna alla Coppa del Mondo organizzata dall’Italia non può non risuonare nella testa il celebre ritornello “Notti magiche” della mitica colonna sonora della kermesse “Un’estate italiana”, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato. 54 anni dopo l’ultima volta dunque tocca di nuovo al bel paese allestire e organizzare la rassegna iridata. L’attesa è infinita, milioni di italiani potranno finalmente tornare ad ammirare da vicino i propri idoli. In questo clima di festa e trepidazione non si può proprio sbagliare la cerimonia d’apertura, per non iniziare con il piede sbagliato. Per questo motivo viene scelta Milano come città dove avrà luogo l’inaugurazione. La sede sarà lo stadio San Siro, casa di Inter e Milan, che proprio per quest’occasione è stato ampliato con l’aggiunta del terzo anello coperto. Non si vuole sottovalutare nemmeno la sicurezza dei migliaia di tifosi presenti, e vengono dunque mobilitati circa 3000 agenti di polizia.

Così in un tripudio di musiche e colori, l’8 giugno 1990 il Meazza si prepara per d’are finalmente il via alla 12ª edizione della Coppa del Mondo. L’inizio è ovviamente dedicato a Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che cantano a squarciagola il brano divenuto ormai simbolo di questa rassegna. Successivamente segue una sfilata con modelle e modelli che indossano capi italiani, ciascuno dei quali rappresenta un continente. Abbiamo dunque l’America con abiti disegnati da Valentino in Rosso, l’Africa con i capi neri di Missoni, l’Asia con quelli gialli di Mila Schön e infine l’Europa ammantata di verde da Gianfranco Ferrè. Al termine di questo variopinto spettacolo si gioca anche Argentina-Camerun, prima partita di Italia 90. La gara termina 1-0 per i Leoni indomabili. Ma il risultato conta relativamente, ciò che davvero conta è che sono finalmente iniziate le “Notti magiche”.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.