Nuno Mendes esalta Tavares: «Giocare con lui è un piacere, da lui posso imparare tanto»

Le parole di Nuno Mendes, centrocampista del PSG e Portogallo, sul terzino della Lazio Nuno Tavares: «È un piacere giocare con lui»

Nuno Mendes ha parlato ai giornalisti dal ritiro del Portogallo in vista della prossima sfida di Nations League contro la Polonia. Il calciatore del PSG ha parlato con toni entusiastici per il terzino della Lazio Nuno Tavares.

NUNO TAVARES – «È un piacere giocare con Nuno. È un giocatore con tanta qualità e lo sta dimostrando alla Lazio. È un avversario diretto per me ma ha tanta qualità. Mi piace avere colleghi da cui imparare. È bello per me e per lui, penso che abbia fatto 8 assist in questa stagione. Ha qualità e sarà importante per noi».

AMORIM – «Posso solo congratularmi con lui. È un allenatore che dà tutto per il calcio. Sta avendo successo e ha la possibilità di fare molto di più. Voglio solo augurargli buona fortuna. Per quanto riguarda João Pereira, è una brava persona e ha la capacità di continuare il lavoro che è stato fatto, penso che farà un buon lavoro».

NATIONS LEAGUE – «Penso che la squadra sia preparata. Abbiamo giocatori competitivi e maturi. Giocheremo in casa contro la Polonia e i tifosi ci sosterranno. Dobbiamo vincere, siamo il Portogallo, sono molto orgoglioso di rappresentare il Portogallo. Do il massimo in allenamento e in partita. Farò sempre del mio meglio per rappresentare il mio Paese».

ASSENZA LEWANDOWSKI – «È un grande giocatore, il migliore della Polonia, ma non gioca da solo. Anche senza di lui la Polonia può giocare un buon calcio. Se non saremo la migliore versione del Portogallo, avremo difficoltà».