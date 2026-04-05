Nuovo ct Italia, dubbi su Mancini ma Conte ora è tentato dal grande ritorno! I motivi per cui potrebbe accettare di lasciare il Napoli per la Nazionale

Antonio Conte potrebbe essere tentato dal grande ritorno sulla panchina della Nazionale, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Dopo un periodo di incertezze nella Figc, la situazione inizia a prendere una forma più chiara, con il futuro del commissario tecnico italiano legato a una serie di fattori determinanti. Conte, già protagonista del biennio tra il 2014 e il 2016, potrebbe essere l’uomo giusto per riportare l’Italia sulla giusta rotta.

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Le prospettive di un ritorno in Nazionale per Conte

“Giù dalla torre non c’è nessuno, ma c’è chi sulla torre sta meglio di altri“, recita un famoso detto, e Antonio Conte sta avanzando con determinazione per il suo ritorno. Nel frattempo, Roberto Mancini rimane fermo e Massimiliano Allegri fa un passo indietro, complicando la situazione per la scelta finale. Conte ha già vinto lo scudetto con il Napoli e gode di grande stima da parte del club campano, tanto che il suo contratto con il club scadrà nel 2027. Tuttavia, il suo amore per la Nazionale potrebbe spingerlo a riallacciare il legame con gli azzurri.

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Mancini e Allegri: le alternative in panchina

La situazione in casa Nazionale resta aperta. Se Conte sembra pronto a rispondere alla chiamata della Figc, Mancini è meno sicuro: “Quanto sarebbe opportuno riaffidarsi a chi, Ferragosto 2023, mandò una mail in via Allegri, destinatario il presidente Gravina, per comunicare la scelta di volare in Arabia Saudita?“, si domanda chi è vicino al progetto. Mancini, infatti, ha lasciato l’Italia per approdare sulla panchina dell’Al-Sadd, e il suo ritorno potrebbe sollevare diversi dubbi. D’altro canto, Massimiliano Allegri, pur essendo stato considerato un possibile ct, ha smentito ogni coinvolgimento: “Nella mia testa c’è il quarto posto qui e la voglia di riabituarmi alla Champions League. L’Italia? Non ho riflettuto su un ruolo da commissario tecnico“, ha affermato.

Nel frattempo, la Figc si prepara a scegliere il nuovo commissario tecnico, con una campagna elettorale che prenderà il via nelle prossime settimane. Le elezioni federali sono previste per il 22 giugno, e si prospetta una decisione entro maggio, quando i candidati dovranno ufficializzare i loro programmi. Non resta che attendere, ma la sensazione è che la strada possa portare proprio a Conte.