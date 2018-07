Hyundai nuovo sponsor Roma: comparirà dietro le maglie da gioco

Nuovo sponsor Roma: Hyundai comparirà dietro le maglie

Dopo tanti anni di vacche magre, la Roma pare aver definitivamente rilanciato il proprio brand a livello globale: se un anno fa, di questi tempi, i giallorossi infatti presentavano al pubblico una maglia vuota, ovvero totalmente priva di sponsorizzazioni, oggi i giallorossi annunciano addirittura il secondo sponsor in vista delle prossime stagioni. Si tratta del colosso automobilistico coreano Hyundai, già in passato sponsor dei Mondiali di calcio, che sarà global partner dei capitolini sino al 2021. In sostanza Hyundai fornirà al club le proprie autovetture, comparirà a bordocampo nelle partite casalinghe dello Stadio Olimpico con dei cartelloni luminosi ma, soprattutto, apparirà sul retro delle maglie dei calciatori in tutte le competizioni nazionali (in Champions League è fatto divieto di esporre un secondo sponsor sul retro della maglia, salvo che non si tratti di un ente o un’associazione a fini benefici, dunque non a scopo di lucro).

Poco fa l’annuncio sul sito ufficiale giallorosso: a presentare la nuova partership Edin Dzeko, Javier Pastore, Bryan Cristante e Cengiz Under protagonisti di un video nel centro sportivo di Trigoria. Hyundai sarà sponsor giallorosso per i prossimi tre anni e si aggiunge alla compagnia aerea araba Qatar Airways (che compare in bella vista davanti alle maglie da gioco), già sponsor del Barcellona, che ha firmato un contratto appena qualche mese fa, nel bel mezzo della stagione (in prossimità dei quarti di finale di Champions League proprio contro i blaugrana). Per la roma un nuovo colpo in termini sia di visibilità del brand che – su ogni cosa – in termini economici. Hyundai recentemente aveva già firmato importanti accordi di partnership con altri tre club europei: il Chelsea in Inghilterra, l’Atletico Madrid in Spagna e l’Herta Berlino in Germania, così da rafforzare la propria presenza strategica nel Vecchio Continente. Adesso pure in Italia.