Nuovo video di Santoriello: «Dopo Atletico-Juventus scambi sospetti con giocatori di Sampdoria e Genoa» – 📹

Sui social è apparso un nuovo video con protagonista Ciro Santoriello, pm dell’Inchiesta Prisma della Juventus. Ecco le dichiarazioni

Sui social è apparso un nuovo video con protagonista Ciro Santoriello, pm dell’Inchiesta Prisma della Juventus che accusa il club bianconero di scambi sospetti dopo il match con l’Atletico Madrid del 2019. Ma il mercato, al tempo dei fatti, era chiuso.

ULTIMO VIDEO ESTRATTO DAL CONVEGNO

Qui, riteniamo il PM commetta un errore nella ricostruzione: gli ottavi di CL (Atleti-Juve 2-0) a cui si riferisce si giocano evidentemente a calciomercato chiuso.

L'attenzione verso la Juventus, invece, ci sembra francamente indicativa. pic.twitter.com/zCt2bNYYxL — Ju29ro (@JU29ROTEAM) February 7, 2023

LE PAROLE – «Bisognerebbe evitare di cominciare a scambiarsi campioncini in erba con il Genoa il giorno dopo che si è perso 2-0 a Madrid e la Borsa ti ha penalizzato del 30%. La Juventus perde a Madrid, si profila l’eliminazione dalla coppa, il mercato poi penalizza il club del 20%. Sarà un caso, da quel giorno vengono fatti scambi con giocatori di Samp e Genoa mai nominati. Come Procura ci siamo attivati aprendo e chiudendo un fascicolo dove ci sarà una turlupinazione ai danni di chi acquista azioni di società di calcio. Sarebbe però evitabile di farlo in momenti in cui sono più strani».