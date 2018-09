Oblak-di Oblak-da: l’Inter pensa a un altro sloveno per il dopo-Handanovic

L’Inter guarda già al dopo-Handanovic: per la porta si valuta il nome di Oblak dell’Atletico Madrid, ma non solo…

L’Inter pensa già al futuro dei propri pali e lo fa parlando ancora una volta sloveno. I nerazzurri avrebbero infatti messo in cantiere il possibile acquisto di Jan Oblak, numero uno dell’Atletico Madrid già seguito da moltissime big (in estate su di lui anche il Chelsea per il dopo-Thibaut Courtois). Oblak, che ha un accordo con i Colchoners fino al 2021, si guarda intorno e non è detto rinnovi il proprio contratto. Al 2021 del resto è anche la scadenza di contratto di Samir Handanovic, attuale estremo difensore titolare nerazzurro prossimo al traguardo dei 35 anni. Non molti per un portiere, è vero (Gigi Buffon docet), ma nemmeno pochissimi. Handanovic stesso aveva già annunciato tre anni fa l’addio alla propria nazionale, lasciando la porta saldamente nelle mani proprio di Oblak.

L’Inter riflette sulla possibilità di investire dunque sul giocatore dell’Atletico, che ha circa dieci anni in meno di Handanovic, già in vista della prossima sessione estiva di mercato: Oblak potrebbe alternarsi tra i pali dell’Inter proprio con l’ex estremo difensore dell’Udinese in una sorta di graduale cambio generazionale già proposto in Italia lo scorso anno dalla Juventus con la diarchia Buffon-Wojciech Szczesny. Una diarchia possibile in ogni caso a partire dal 2019 non soltanto tra Handanovic ed Oblak, ma pure tra Handanovic ed un altro giovane ma promettente portiere: i nerazzurri sondano con attenzione già da un po’ i nomi di Alban Lafont (Fiorentina), Andriy Lunin (Leganes), Alessio Cragno (Cagliari) e Sergio Rico (portiere del Fulham attualmente in prestito dal Siviglia).