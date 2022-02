Oddo: «Pirlo Salernitana? Deve trovare le motivazioni giuste per ripartire»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Oddo ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla possibilità di Pirlo di andare alla Salernitana. Le sue parole:

SALERNITANA – «Andrea deve trovare le motivazioni giuste per ripartire. Salvarsi è difficile, ma se sente di poter iniziare l’avventura è giusto che accetti. Non è facile trovare un progetto importante che ti faccia lavorare bene».

PIRLO – «Andrea lo sento spesso è un amico. Il percorso che ha scelto è bello, non a tutti capita di partire dalla Juventus. Forse era un’occasione fin troppo grande ma non poteva dire di no. A Salerno può costruirsi e dimostrare il suo valore».

PROPOSTA – «Non penso alla categoria ma a quello che si potrebbe costruire, in tal caso direi di sì».