Offerta shock del Liverpool per Diomande ma il Lipsia dice no: la cifra richiesta è da capogiro!

Il Liverpool ha visto rifiutata la sua offerta per Diomande: ecco quanto chiede il Lipsia per lasciar partire il suo attaccante

Il calciomercato della Premier League si accende improvvisamente con una trattativa miliardaria destinata a infiammare l’estate calcistica europea. Il Liverpool, fortemente intenzionato a rinnovare le proprie corsie offensive con investimenti mirati e di altissimo profilo, ha rotto gli indugi per uno dei talenti più cristallini ed esplosivi che si stanno mettendo in mostra nel panorama internazionale. I Reds hanno presentato una proposta economica da capogiro per rompere gli indugi, ma la risposta arrivata dalla Germania ha momentaneamente congelato le ambizioni della dirigenza di Anfield, confermando quanto sia bottega cara il club tedesco detentore del cartellino.

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L’offerta dei Reds e il secco no della dirigenza tedesca

Nel dettaglio, Liverpool ha messo nel mirino Yan Diomandé, individuando nel giovane calciatore l’innesto perfetto per mantenere il reparto avanzato competitivo ai massimi livelli sia nei confini britannici che nelle competizioni europee. Per sbaragliare sul tempo la folta concorrenza straniera, il club del Merseyside ha formulato una proposta ufficiale da ben 87 milioni di sterline, una somma astronomica che al cambio attuale corrisponde all’importante cifra di 100 milioni di euro.

Eppure, nonostante la straordinaria portata del budget messo sul piatto, l’esito della negoziazione ha preso una piega inaspettata. Come riportato in prima battuta dalle indiscrezioni di Sky Sports UK e successivamente rivelato con ulteriori dettagli dal quotidiano locale Liverpool Echo, il Lipsia l’ha rifiutata senza troppe esitazioni, rispedendo al mittente la ricchissima offerta formale dei Reds.

Le richieste del Lipsia e la successione di Mohamed Salah

La ferrea resistenza del sodalizio teutonico è legata a una valutazione ancora più elevata del proprio gioiello, ritenuto un elemento insostituibile nel breve periodo. Il Lipsia vuole 113 milioni di sterline, una cifra monumentale pari a 130 milioni di euro circa, come base fissa e irrinunciabile per lasciar partire l’esterno ivoriano classe 2006.

Una richiesta monstre che fotografa l’assoluto valore tecnico dell’ala ivoriana. Ad Anfield, d’altronde, la fretta di stringere i tempi e la disponibilità a spendere cifre a nove zeri sono motivate da una necessità generazionale ben precisa: il talentuoso calciatore africano è infatti considerato il perfetto sostituto di Salah. Raccogliere l’eredità dell’egiziano richiede un profilo di immenso spessore, e Diomandé possiede la velocità, il dribbling e il fiuto del gol ideali per raccogliere questo pesante testimone. Nelle prossime settimane bisognerà capire se il Liverpool deciderà di assecondare le esorbitanti richieste economiche del Lipsia effettuando un imminente rilancio.