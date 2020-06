Oggi il consiglio di Lega: si discuterà dei contratti in scadenza e del prossimo campionato

Oggi ci sarà un consiglio di Lega prima dell’assemblea di A prevista per giovedì: ecco gli argomenti sul tavolo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è convocata per giovedì un’assemblea di Lega di A, ma già oggi c’è un importante Consiglio di Lega che dovrebbe ufficializzare la data del prossimo 12 settembre per l’inizio della serie A 2020-2021.

All’ordine del giorno dell’assemblea di giovedì invece «il protocollo d’intesa FIGC sull’estensione dei tesseramenti oltre il 30 giugno». Si tratterà per cercare una linea condivisa, visto che nel frattempo la stagione sportiva è stata estesa ad agosto. Occorre una regolamentazione per i giocatori in scadenza o in prestito (secco o con diritto di riscatto): i termini dovranno essere rimodulati in base alla durata delle competizioni. L’altro punto riguarda «la riduzione degli embarghi di highlights e la fattibilità della trasmissione in chiaro di due partite per giornata». La riduzione degli embarghi riguarda Rai e Mediaset, e punta ad accorciare i tempi di messa in onda di gol e immagini. Per la trasmissione in chiaro il dialogo va avanti tra il Ministro dello Sport Spadafora e le tv. I broadcaster (Mediaset e Discovery su tutti) hanno avanzato dubbi giuridici.