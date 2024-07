Olanda-Inghilterra: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Westfalenstadion l’incontro degli Europei Olanda-Inghilterra: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Westfalenstadion di Dortmund va in scena la partita degli Europei tra Olanda-Inghilterra, valida per la semifinale. La squadra di Koeman si è qualificata battendo la turchia in rimonta ai quarti di finale, mentre la nazionale dei Tre Leoni ha superato la Svizzera ai rigori. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Olanda-Inghilterra, le probabili formazioni

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Schouten, Reijnders; Bergwijn, Xavi Simons, Gakpo; Depay. Ct. Koeman.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate.

Orario e dove vederla in tv

Olanda-Inghilterra si gioca alle ore 21 di mercoledì 10 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 in chiaro e su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play.