Olanda, Van Dijk abbraccia l’arbitro che ha perso la madre – VIDEO

Bel gesto del difensore dell’Olanda: dopo il fischio finale Van Dijk abbraccia l’arbitro in lacrime per la morte della madre.

La grande gioia per il bel gol con cui ha regalato all’Olanda il pareggio in extremis contro la Germania e la qualificazione alla Final four di Nations League, non hanno impedito al capitano degli Arancioni di rendersi protagonista di un bel gesto a fine partita. Dopo il fischio finale Virgil Van Dijk abbraccia l’arbitro del match, il rumeno Ovidiu Hategan, scoppiato in lacrime per la recente perdita della madre.

A raccontarlo è stato lo stesso centrale del Liverpool ai giornalisti olandesi: «Ho visto dal suo volto che stava iniziando a piangere a dirotto, – ha raccontato Van Dijk – perché purtroppo sua madre è morta di recente. Io non ho fatto altro che dirgli di essere forte e che aveva fatto un buonissimo lavoro in partita. Lo reputo un piccolo gesto, ma spero davvero che gli sia stato un po’ d’aiuto». Sicuramente un bel gesto quello del difensore, al termine di una serata che non dimenticherà facilmente.

Referee Ovidiu Hategan embraced by Virgil van Dijk after #GERNED. Hategan recently lost his mother. Touching scenes ❤️pic.twitter.com/GOEYoPeA2R — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) November 20, 2018

