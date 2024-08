O’Riley Atalanta, DISTANZA con il Celtic sul prezzo. Ecco l’OFFERTA MINIMA richiesta per il centrocampista

O’Riley Atalanta, DISTANZA tra le parti. I nerazzurri continuano a trattare, ma il Celtic pretende minimo 25 milioni di euro

L’Atalanta continua a trattare O’Riley, e la questione legata al prezzo è proprio all’insegna del tira e molla. I nerazzurri rimangono comunque ottimisti, ma dall’altra parte occorre arrivare al fatidico punto d’incontro.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta inizialmente aveva offerto 20 milioni più bonus, ma il Celtics ad oggi pretende minimo 25 milioni di euro (dove non si esclude la possibilità che venga inserito qualche bonus). E’ previsto inoltre verso metà agosto un altro incontro per capire come colmare questa distanza.